Легкий форвард « » после матча с «Хорнетс» (130:134) назвал причину неудачного выступления команды в последних матчах.

«Трудно играть без , потеря такого игрока сказывается. Он ключевое звено в наших защитных построениях. После его потери наш защитный рейтинг просел и не сильно радует. Пропускаем слишком много. Так матчи не выигрываются», – заявил Ривз.

У «озерников» серия из трех поражений, Дэвис выбыл на неопределенный срок.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света