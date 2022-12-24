Остин Ривз: «Трудно играть без Энтони Дэвиса. Без него мы просели в защите»

Теги Шарлотт Лейкерс НБА Энтони Дэвис Остин Ривз Баскетбол

Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз после матча с «Хорнетс» (130:134) назвал причину неудачного выступления команды в последних матчах.

«Трудно играть без Энтони Дэвиса, потеря такого игрока сказывается. Он ключевое звено в наших защитных построениях. После его потери наш защитный рейтинг просел и не сильно радует. Пропускаем слишком много. Так матчи не выигрываются», – заявил Ривз.

У «озерников» серия из трех поражений, Дэвис выбыл на неопределенный срок.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Габдрахманов
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Без Дэвиса Лал наверное худшая команда в лиге .. в защите уж точно. Брайант пушистый такой .. очень не нравится что через него любой большой поливает на раз . .. о том что бы стоять и хлопать вингов даже речи не идёт .. все теже проблемы что и в том сезоне слишком маленький состав , который любая команда уничтожает , Леброну 37 и его в защите надо страховать, нужны такие игроки Кузма или МакГи, Ховард роллевики которые будут умирать в защите и будет хватать роста и жёсткости. А так все держалось опять на Дэвиса .. и то как по мне одного его мало. Даже в том же Кэвс у Леброна были и Лф защитные и Тф и центры . А тут кто есть способный занять эти три позиции и сыграть в защите на уровне ?Зато малышей как грязи 5-7 штук может и больше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vagant
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Тупо не хватает винга. и желания Хэма играть с центровыми.
Помимо сакральных "1б+4м" не стоит выпускать трио Пэт-Лонни-Шрёдер в старте
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий