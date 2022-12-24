Остин Ривз: «Трудно играть без Энтони Дэвиса. Без него мы просели в защите»
Легкий форвард «Лейкерс» Остин Ривз после матча с «Хорнетс» (130:134) назвал причину неудачного выступления команды в последних матчах.
«Трудно играть без Энтони Дэвиса, потеря такого игрока сказывается. Он ключевое звено в наших защитных построениях. После его потери наш защитный рейтинг просел и не сильно радует. Пропускаем слишком много. Так матчи не выигрываются», – заявил Ривз.
У «озерников» серия из трех поражений, Дэвис выбыл на неопределенный срок.
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