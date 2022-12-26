Леброн Джеймс: «Не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно «Лейкерс» не хватает Энтони Дэвиса»
Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетовал на травму одноклубника Энтони Дэвиса после поражения в рождественском матче с «Мэверикс» (115:124).
Леброн набрал 38 очков при 13 из 23 с игры.
«Суть такова, что без Дэвиса мы сильно теряем в габаритах, хотя и без этого у нас в этом вопросе не все идеально. Нам приходится что-то придумывать, чтобы выйти из положения, но это очень трудно. Кажется, в какой-то момент у нас вышла пятерка, в которой самым высоким был Остин Ривз.
В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает Энтони Дэвиса», – заявил Джеймс.
Рекордная сделка в НБА: $4 млрд за «Финикс» от бывшего баскетболиста-ипотечника
И тут изначально команда строилась через три звезды, невозможно компенсировать это ролевиками, это ролевики не того уровня.
В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает всех тех молодых классных игроков на которых поменяли Дэвиса, ой , – заявил Джеймс.