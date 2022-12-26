Леброн Джеймс: «Не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно «Лейкерс» не хватает Энтони Дэвиса»

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Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс посетовал на травму одноклубника Энтони Дэвиса после поражения в рождественском матче с «Мэверикс» (115:124).

Леброн набрал 38 очков при 13 из 23 с игры.

«Суть такова, что без Дэвиса мы сильно теряем в габаритах, хотя и без этого у нас в этом вопросе не все идеально. Нам приходится что-то придумывать, чтобы выйти из положения, но это очень трудно. Кажется, в какой-то момент у нас вышла пятерка, в которой самым высоким был Остин Ривз.

В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает Энтони Дэвиса», – заявил Джеймс.

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4 комментария

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TurboMen
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травмы и просчёты бывают у всех, Клипперс практически в той же самой ситуации с двумя травматами. Но вот просчёт ещё и с Уэстбруком, вот две проблемы уже нивелировать никак нельзя.
И тут изначально команда строилась через три звезды, невозможно компенсировать это ролевиками, это ролевики не того уровня.
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Андрей Габдрахманов
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Уже второй сезон как не хватает габаритов ...
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Dmitry Orlov
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Ответ Tony_Ti_Borshagoffka
Леброн : В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает всех тех молодых классных игроков на которых поменяли Дэвиса, ой , – заявил Джеймс.
Дэвис чемпионство принес
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Tony_Ti_Borshagoffka
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Леброн :

В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает всех тех молодых классных игроков на которых поменяли Дэвиса, ой , – заявил Джеймс.
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