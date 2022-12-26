Звездный форвард « » посетовал на травму одноклубника после поражения в рождественском матче с «Мэверикс» (115:124).

Леброн набрал 38 очков при 13 из 23 с игры.

«Суть такова, что без Дэвиса мы сильно теряем в габаритах, хотя и без этого у нас в этом вопросе не все идеально. Нам приходится что-то придумывать, чтобы выйти из положения, но это очень трудно. Кажется, в какой-то момент у нас вышла пятерка, в которой самым высоким был Остин Ривз.

В общем, не нужно быть гением, чтобы понимать, как сильно нам не хватает Энтони Дэвиса», – заявил Джеймс.

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