Рождественские матчи НБА-2022 собрали рекордную аудиторию

Теги НБА рекорды ABC ESPN соцсети Баскетбол

Трансляции рождественских матчей НБА-2022 на телеканалах ABC и ESPN смотрели в среднем 4,27 миллиона зрителей .

Данный показатель увеличился на 5% по сравнению с 2021 годом.

Кроме того, публикации в соцсетях и приложении НБА на Рождество собрали рекордные 250 000 миллионов просмотров, что на 190% превышает прошлогодний результат.

Праздничное дефиле в НБА: ковбой Лука, Уэстбрук в юбке, рождественская елочка с бородой и тренер в пижаме 🤠🎄👗

Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты

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1 комментарий

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Степан Цубер
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