Эксперт ESPN Кендрик Перкинс обратился к форварду « » Сержу Ибаке после того, как сказал, что его экс-одноклубник по «Оклахоме» занизил свой истинный возраст.

Ибака жестко отреагировал в соцсетях.

« , кореш, извини, если я задел тебя. Моя вина. Но мои слова про возраст были просто шуткой!

Если это принесло тебе негативные эмоции, то значит, я виноват! Приношу извинения, брат», – написал Перкинс в социальных сетях.

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