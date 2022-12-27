Кендрик Перкинс – Ибаке: «Извини, если задел тебя. Мои слова про возраст были просто шуткой»
Эксперт ESPN Кендрик Перкинс обратился к форварду «Милуоки» Сержу Ибаке после того, как сказал, что его экс-одноклубник по «Оклахоме» занизил свой истинный возраст.
Ибака жестко отреагировал в соцсетях.
«Серж Ибака, кореш, извини, если я задел тебя. Моя вина. Но мои слова про возраст были просто шуткой!
Если это принесло тебе негативные эмоции, то значит, я виноват! Приношу извинения, брат», – написал Перкинс в социальных сетях.
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