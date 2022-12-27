Кендрик Перкинс – Ибаке: «Извини, если задел тебя. Мои слова про возраст были просто шуткой»

Теги Кендрик Перкинс Милуоки НБА Серж Ибака Оклахома-Сити соцсети Баскетбол

Эксперт ESPN Кендрик Перкинс обратился к форварду «Милуоки» Сержу Ибаке после того, как сказал, что его экс-одноклубник по «Оклахоме» занизил свой истинный возраст.

Ибака жестко отреагировал в соцсетях.

«Серж Ибака, кореш, извини, если я задел тебя. Моя вина. Но мои слова про возраст были просто шуткой!

Если это принесло тебе негативные эмоции, то значит, я виноват! Приношу извинения, брат», – написал Перкинс в социальных сетях.

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
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С одной стороны Перкинс знатный дурачок, а с другой стороны многие заметили что Ибака в 23 выглядел на 40 лет, а потом еще и к 30 годам( по идее на пике) стал резко сдавать, причем не только там в бросках, но и двигается как древний ветеран.
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