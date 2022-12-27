Брайон Аллен хочет покинуть «Парму», клуб требует компенсации

Теги возможные переходы Единая лига ВТБ Самара Парма-Пари Брайон Аллен Айзейя Риз Баскетбол

Защитник «Пармы» Брайон Аллен (30 лет, 191 см) крайне заинтересован в том, чтобы покинуть команду, пишет телеграм-канал «Свободный агент».

Отмечается, что пермяки не намерены просто так отпускать своего лидера и требуют компенсацию. Контракт игрока действует до конца нынешнего сезона.

Недавно «Парма» договорилась о подписании Айзейи Риза, который перейдет из «Самары».

Аллен провел 12 матчей в Единой лиге ВТБ-2022/23, набирая в среднем 16,8 очка, 4,5 подбора, 3,8 передачи и 1,7 перехвата.

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