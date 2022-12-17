«Парма» опровергла слухи об уходе Брайона Аллена

Генеральный директор «Пармы» Александр Башминов опроверг слухи об уходе из команды защитника Брайона Аллена (31 год, 191 см).

Башминов сообщил телеграм-каналу «Свободный агент», что американский баскетболист намерен отработать свой однолетний контракт до конца.

Ранее обозреватель Sportando Эмилиано Карчия написал, что Аллен собирается покинуть «Парму».

Защитник провел 10 матчей в лиге ВТБ, набирая в среднем 18 очков, 4,6 подбора, 3,8 передачи и 1,7 перехвата. Он является вторым в списке самых результативных игроков нынешнего сезона Лиги ВТБ, уступая только (19,6 очка) из .

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