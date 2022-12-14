Брайон Аллен покинет «Парму» (Sportando)

Защитник «Пармы» Брайон Аллен (30 лет, 191 см) покинет команду, пишет обозреватель Sportando Эмилиано Карчия.

Американский баскетболист перешел в пермский клуб минувшим летом. В 10 матчах лиги ВТБ он набирал в среднем 18 очков, 4,6 подбора, 3,8 передачи и 1,7 перехвата.

Аллен является вторым в списке самых результативных игроков нынешнего сезона Лиги ВТБ, уступая только (19,6 очка) из .

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