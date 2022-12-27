Терэнс Мэнн перевел матч с «Детройтом» в овертайм
Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн стал автором спасительного попадания на последних секундах матча с «Детройтом».
Мэнн забросил со средней при «-2» за 4,9 секунды до сирены об окончании четвертой четверти.
В дополнительное время калифорнийцы превзошли соперника со счетом 14:3 (142:131 ОТ). На счету Мэнна 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 3 перехвата.
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