Терэнс Мэнн перевел матч с «Детройтом» в овертайм

Теги Детройт Клипперс НБА видео Пол Джордж Терэнс Мэнн Баскетбол

Защитник «Клипперс» Терэнс Мэнн стал автором спасительного попадания на последних секундах матча с «Детройтом».

Мэнн забросил со средней при «-2» за 4,9 секунды до сирены об окончании четвертой четверти. 

В дополнительное время калифорнийцы превзошли соперника со счетом 14:3 (142:131 ОТ). На счету Мэнна 6 очков, 2 подбора, 2 передачи и 3 перехвата.

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1 комментарий

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Nikadimus
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Грамотно всё сделал – не был уверен с первого раза, ушел на второй круг. Жорж тоже не стал горячку хиробольную пороть, до верного разыграли.

А кто главный молодец? Правильно, Тайрон Лю
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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