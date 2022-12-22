Келли Убре и Терэнс Мэнн получили обоюдный технический за стычку

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Форварды Келли Убре («Шарлотт») и Терэнс Мэнн («Клипперс») получили обоюдный технический за стычку во время матча между своими командами.

Инцидент произошел в конце первой четверти встречи. Убре перехватил мяч у Мэнна и организовал быстрый отрыв, который завершился данком Джалена Макдэниэлса. После этого Убре решил продемонстрировать Мэнну свои мускулы, на что игрок «Клипперс» отреагировал толчком в грудь.

Реакция Мэнна вызвала у Убре смех.

Матч закончился победой «Клипперс» со счетом 126:105.

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