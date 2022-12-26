«Заслуженно». Хорас Грант отреагировал на то, что награда MVP была переименована в честь Майкла Джордана
Четырехкратный чемпион НБА Хорас Грант высказал свое мнение о том, что НБА переименовала награду MVP в честь его бывшего партнера по «Чикаго» Майкла Джордана.
«Заслуженно.
Заслуженно. Я имею в виду, когда есть парень, который принес такую славу НБА и выиграл пять MVP, шесть титулов чемпиона НБА — почему бы и нет?» – сказал Грант.
Грант выступал за «Буллс» во время первого трехкратного чемпионства (1991-1993) и покинул команду в 1994 году. Известно, что между Грантом и Джорданом были плохие отношения.
Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград
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