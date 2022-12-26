«Заслуженно». Хорас Грант отреагировал на то, что награда MVP была переименована в честь Майкла Джордана

Четырехкратный чемпион НБА Хорас Грант высказал свое мнение о том, что НБА переименовала награду MVP в честь его бывшего партнера по « » Майкла Джордана.

«Заслуженно.

Заслуженно. Я имею в виду, когда есть парень, который принес такую славу НБА и выиграл пять MVP, шесть титулов чемпиона НБА — почему бы и нет?» – сказал Грант.

Грант выступал за «Буллс» во время первого трехкратного чемпионства (1991-1993) и покинул команду в 1994 году. Известно, что между Грантом и Джорданом были плохие отношения.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград