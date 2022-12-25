Айзейя Томас: «Я очень хорошо относился к Джордану. А теперь он говорит: «Айзейя был мудаком»

Член Зала славы объяснил свое недовольство после просмотра документального фильма «Последний танец», который посвящен легендарному игроку НБА Майклу Джордану.

«Я был очень расстроен, когда увидел документальный фильм о парне, который был мудаком для всех, а потом назвал мудаком меня. Я относился к нему только по-доброму. Вот правда, которая должна быть задокументирована.

Вспомните, что было в западной части Чикаго. Я не говорю о Мичиган-авеню, где меня выгоняли за чистку обуви. Я не мог чистить обувь на Мичиган-авеню, я не мог чистить обувь на Раш-стрит, меня оттуда выгнали. Я жил в западной части Чикаго. Когда Майкл Джордан приехал в Чикаго, я действительно избавил его от проблем на улицах в западной части Чикаго.

Моя семья позаботилась о нем. Моя сестра и его брат тусовались вместе. Мой маленький племянник жил с Майклом Джорданом. Я повторю еще раз: мой маленький племянник жил с Майклом Джорданом. Я очень хорошо относился к этому парню. В то время я звонил ему домой. А теперь он говорит: «Айзейя был мудаком». Нет-нет, чувак, я присматривал за тобой», – заявил Томас.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон