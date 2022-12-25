Айзейя Томас: «Я очень хорошо относился к Джордану. А теперь он говорит: «Айзейя был мудаком»
Член Зала славы Айзейя Томас объяснил свое недовольство после просмотра документального фильма «Последний танец», который посвящен легендарному игроку НБА Майклу Джордану.
«Я был очень расстроен, когда увидел документальный фильм о парне, который был мудаком для всех, а потом назвал мудаком меня. Я относился к нему только по-доброму. Вот правда, которая должна быть задокументирована.
Вспомните, что было в западной части Чикаго. Я не говорю о Мичиган-авеню, где меня выгоняли за чистку обуви. Я не мог чистить обувь на Мичиган-авеню, я не мог чистить обувь на Раш-стрит, меня оттуда выгнали. Я жил в западной части Чикаго. Когда Майкл Джордан приехал в Чикаго, я действительно избавил его от проблем на улицах в западной части Чикаго.
Моя семья позаботилась о нем. Моя сестра и его брат тусовались вместе. Мой маленький племянник жил с Майклом Джорданом. Я повторю еще раз: мой маленький племянник жил с Майклом Джорданом. Я очень хорошо относился к этому парню. В то время я звонил ему домой. А теперь он говорит: «Айзейя был мудаком». Нет-нет, чувак, я присматривал за тобой», – заявил Томас.
Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон
Мойша Иорданов и не прекращал быть таковым для всех адекватов, знающих что к чему. Что на паркете, что по жизни Хрустальный Майкл редкостный мудила. Ещё и на ЦРУ-шном подсосе.