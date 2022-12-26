Кевин Дюрэнт реализует 58,5 процента бросков со средней дистанции. Это лучший результат с 1996 года
Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в нынешнем сезоне атакует со средней дистанции с точностью 58,5 процента.
Это лучший результат с сезона-1996/97, когда лига начала отслеживать точки, откуда был сделан бросок.
Второе место в списке также занимает Дюрэнт – 54,3 процента в сезоне-2021/22. На третьем – Майкл Джордан (50 процентов в сезоне-96/97).
В исследовании аналитика Кирка Голдсберри участвовали только игроки, совершавшие в сезоне не менее 10 бросков со средней дистанции в среднем за матч.
Гонка за MVP. Тейтум готовится стать первым американским MVP за пять лет, Яннис, Дончич и Йокич пытаются этому помешать
Последние две черточки - это, как я понимаю, Айверсон-2000 (31%) и Джеймисон-2001 (32%).