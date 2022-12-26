Кевин Дюрэнт реализует 58,5 процента бросков со средней дистанции. Это лучший результат с 1996 года

Теги Майкл Джордан Дирк Новицки Бруклин НБА Аллан Хьюстон Кевин Дюрэнт фото Баскетбол

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт в нынешнем сезоне атакует со средней дистанции с точностью 58,5 процента.

Это лучший результат с сезона-1996/97, когда лига начала отслеживать точки, откуда был сделан бросок.

Второе место в списке также занимает Дюрэнт – 54,3 процента в сезоне-2021/22. На третьем – Майкл Джордан (50 процентов в сезоне-96/97).

В исследовании аналитика Кирка Голдсберри участвовали только игроки, совершавшие в сезоне не менее 10 бросков со средней дистанции в среднем за матч.

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7 комментариев

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Роман Сприкут
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Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
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Ответ Максим Максимов
А Дерозан?
Как раз шестой, в прошлом году было 49,4%. А в САС он даже и не бросал 10 джамперов со средней за игру, так что не квалифицировался под критерии (но и точность была меньше, хотя всё равно где-то в топ-30).
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Роман Сприкут
Команда Sports.ru
Роман Сприкут
Редактор раздела Баскетбол на Sports.ru.
1.9к подписчиков
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Ответ Zugvogels
Интересно, кто последний
Айверсон в MVP-сезон - меньше 30%, похоже, вообще не влез на график просто.

Последние две черточки - это, как я понимаю, Айверсон-2000 (31%) и Джеймисон-2001 (32%).
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Sonder
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лучший скорер в истории
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Ответ Zugvogels
Интересно, кто последний
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Максим Максимов
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А Дерозан?
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Osik92
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Так себе стата если считается с 96 года
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Zugvogels
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Интересно, кто последний
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