Чендлер Парсонс: «Мне жаль Леброна»
Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс прокомментировал поражение «Лейкерс» от «Далласа» (115:124) в рождественском матче.
«Мне очень обидно за Леброна, потому что он доминирует. Я не знаю, что еще он может сделать. Они не очень хорошая команда. Мне в каком-то смысле жаль Леброна», – сказал Парсонс.
Джеймс набрал 38 очков, сделал 6 подборов и 5 передач.
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