Чендлер Парсонс: «Мне жаль Леброна»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс НБА Чендлер Парсонс Баскетбол

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс прокомментировал поражение «Лейкерс» от «Далласа» (115:124) в рождественском матче.

«Мне очень обидно за Леброна, потому что он доминирует. Я не знаю, что еще он может сделать. Они не очень хорошая команда. Мне в каком-то смысле жаль Леброна», – сказал Парсонс.

Джеймс набрал 38 очков, сделал 6 подборов и 5 передач.

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3 комментария

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ruprekht
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Леброн доиграл до того дня, когда его жалеет Чендлер Парсонс
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Адилет Сапаров
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Ответ Джонни-массажист
Зачем жалеть человека,который сам под себя и создавал эту команду....Кстати,они ему и не мешают набирать очки.А больше Леброну уже ничего и не нужно..
Никогда не замечал за Леброном погоню за очками. Грязная игра, выпрашивание фолов это за ним есть. А так Леброн всегда старается победить. Да команду может и он собрал, но травмы могут быть у всех. Вот два года назад Стеф считай соло играл (травма Клея, Грин отыграл 40 матчей) показывал феноменальную статистику. Но они в плейн даже не попали. А люди писали что Стеф абсолютно не легетимный гоат и тд. И говорить что это все разговоры для бедных в данном контексте неверно. Баскет командная игра, каждый винтик должен быть на своем месте. Девис был в поряде все снова заявили главным контендором Лейкерс.
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Джонни-массажист
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Зачем жалеть человека,который сам под себя и создавал эту команду....Кстати,они ему и не мешают набирать очки.А больше Леброну уже ничего и не нужно..
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