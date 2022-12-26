Чендлер Парсонс: «Мне жаль Леброна»

Бывший игрок НБА Чендлер Парсонс прокомментировал поражение « » от « » (115:124) в рождественском матче.

«Мне очень обидно за Леброна, потому что он доминирует. Я не знаю, что еще он может сделать. Они не очень хорошая команда. Мне в каком-то смысле жаль Леброна», – сказал Парсонс.

набрал 38 очков, сделал 6 подборов и 5 передач.

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