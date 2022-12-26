Известный тренер и комментатор ESPN Джефф Ван Ганди считает, что форвард « » во многом сам виноват в том, в какой положении оказался.

«У Леброна будет хорошая статистика. Но на его уровне речь идет скорее о том, насколько человек приближает победы. «Лейкерс» в последние пару лет выглядели не лучшим образом. Может быть, это и не его вина. Но это его ответственность. Так его оценивают. Он сам установил этот невероятный стандарт.

Джеймс по-прежнему отлично играет индивидуально, больше в нападении, чем в защите. Но «Лейкерс» не очень хороши. И он является частью этого. Он сыграл большую роль в том, какой в команде подобран состав. У него непростое положение», – заявил .

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване