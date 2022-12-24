Кевин Дюрэнт назвал лучшего одноклубника в его карьере

Теги Назр Мохаммед Бруклин НБА Кевин Дюрэнт Оклахома-Сити Ройс О'Нил Баскетбол

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на несколько коротких вопросов в разговоре с Boardroom.

– Что лучше: забросить трехочковый или поставить сверху через кого-то?

– Забросить трехочковый

– Самая сложная тренировка

– Слайды в защитной стойке

– Самая легкая тренировка

– Броски

– Кто был самым классным одноклубником в твоей карьере?

Назр Мохаммед

– Кого из «Нетс» попросишь подвезти тебя, если потребуется?

Ройс О’Нил

– Твой любимый финт в баскетболе

– Пулл-ап после хези

Дюрэнт и Мохаммед вместе выступали за «Оклахому» с ферваля 2011 года до лета 2012 года по и во второй половине сезона-2015/16.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану

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2 комментария

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Про100 стэф
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Не хотел обидеть не Стэфа не Игвинга
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Левый аккаунт Дюрэнта
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А вы думали, черепашка?
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