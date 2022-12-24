Кевин Дюрэнт назвал лучшего одноклубника в его карьере
Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт ответил на несколько коротких вопросов в разговоре с Boardroom.
– Что лучше: забросить трехочковый или поставить сверху через кого-то?
– Забросить трехочковый
– Самая сложная тренировка
– Слайды в защитной стойке
– Самая легкая тренировка
– Броски
– Кто был самым классным одноклубником в твоей карьере?
– Кого из «Нетс» попросишь подвезти тебя, если потребуется?
– Ройс О’Нил
– Твой любимый финт в баскетболе
– Пулл-ап после хези
Дюрэнт и Мохаммед вместе выступали за «Оклахому» с ферваля 2011 года до лета 2012 года по и во второй половине сезона-2015/16.
«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану
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