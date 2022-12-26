«Лучше вернусь на ферму в Словению». Дончич пошутил по поводу рекорда Новицки по количеству сезонов за «Даллас»

Разыгрывающий «Далласа» сомневается, что побьет рекорд по количеству сезонов за «Мэверикс» (21).

После церемонии открытия статуи Новицки выразил надежду, что Дончич проведет за « » не менее 21 года.

«Мы надеемся, что Луке удастся побить этот рекорд! Это было бы здорово», — сказала легенда немецкого баскетбола.

«Не знаю, насчет 21 года. Это большой срок для баскетбола. Лучше вернусь на ферму в Словению», — сказал Лука с улыбкой.

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