Лука Дончич: «Мэверикс» не вносили никаких корректировок перед 3-й четверью матча с «Лейкерс»

Теги Даллас Лейкерс НБА Лука Дончич Баскетбол

Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что команда не вносила никаких корректировок в свою игру перед третьей четвертью матча с «Лейкерс» (124:115), в которой она набрала 51 очко.

«Думаю, что дело не в корректировках, а в том, что мы правильно играли.

В первой половине мы не могли попасть по кольцу. Но мы продолжали правильно играть, и у нас появились открытые броски и лэй-апы», – сказал словенец.

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1 комментарий

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armageddon123456
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Да какие там к чертям корректировки. Просто полетело вообще ВСЁ и все дела
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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