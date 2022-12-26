Лука Дончич: «Мэверикс» не вносили никаких корректировок перед 3-й четверью матча с «Лейкерс»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич признался, что команда не вносила никаких корректировок в свою игру перед третьей четвертью матча с «Лейкерс» (124:115), в которой она набрала 51 очко.
«Думаю, что дело не в корректировках, а в том, что мы правильно играли.
В первой половине мы не могли попасть по кольцу. Но мы продолжали правильно играть, и у нас появились открытые броски и лэй-апы», – сказал словенец.
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