Леброн Джеймс: «Дирк Новицки – величайший иностранный игрок НБА всех времен»

Теги Леброн Джеймс Даллас Лейкерс Ману Джинобили НБА Баскетбол

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отдал должное легендарному игроку «Далласа» Дирку Новицки.

Перед рождественским матчем «Лейкерс» против «Маверикс» (115:124) прошла церемония открытия статуи Новицки в Далласе.

«Он величайший иностранный игрок НБА всех времен. Я бы поставил его в один ряд с Ману Джинобили. Тот парень был хладнокровным. Дирк тоже такой. Он совершил революцию и показал, каким может быть растягивающий большой. Дирк был жестким, это точно», – сказал Джеймс.

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