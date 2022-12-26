Форвард « » отдал должное легендарному игроку « » Дирку Новицки.

Перед рождественским матчем «Лейкерс» против «Маверикс» (115:124) прошла церемония открытия статуи Новицки в Далласе.

«Он величайший иностранный игрок НБА всех времен. Я бы поставил его в один ряд с . Тот парень был хладнокровным. Дирк тоже такой. Он совершил революцию и показал, каким может быть растягивающий большой. Дирк был жестким, это точно», – сказал Джеймс.

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