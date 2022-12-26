«Мавс» набрали 51 очко в 3-й четверти против «Лейкерс» – новый рекорд для матчей НБА на Рождество

«Даллас» показал впечатляющую результативность в третьей четверти рождественского матча против « » (124:115).

«Маверикс» выиграли третью 10-минутку со счетом 51:21. Это самая результативная четверть в исполнении одной команды за всю историю матчей НБА на Рождество. Предыдущий рекорд был установлен «Лейкерс» в 1961 году – 45 очков.

Примечательно, что в первой половине встречи « » набрал только 43 очка.

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