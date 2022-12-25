«Мавс» открыли статую Дирка Новицки

Теги Даллас Дирк Новицки Лейкерс НБА видео Баскетбол

«Даллас» провел церемонию открытия статуи Дирка Новицки перед рождественским матчем против «Лейкерс».

Монумент был возведен неподалеку от арены команды «Американ Эйрлайнс Центр». Новицки изображен в момент совершения фирменного броска с отклонением.

На основании статуи размещена надпись «Loyalty never fades away» («Преданность никогда не обесценится»), составленная из 21 буквы в честь 21 сезона Новицки за «Маверикс».

Ранее «Даллас» вывел из обращения игровой номер немецкого баскетболиста, который набрал 31 560 очков за карьеру в НБА и в 2011 году привел техасский клуб к первому чемпионскому титулу.

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5 комментариев

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Freddy Durst
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Отец!!!
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Zhenek
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Ответ leppyanen
За что? Почему тогда не сделали памятники Нэшу и Киду?
А они тоже всю карьеру в Далласе провели да? Про тупейшее "за что" - без комментариев
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leppyanen
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За что? Почему тогда не сделали памятники Нэшу и Киду?
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rh-creep
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Великий!
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...Quo Vadis...
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Главный маверик.)
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