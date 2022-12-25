«Мавс» открыли статую Дирка Новицки

«Даллас» провел церемонию открытия статуи перед рождественским матчем против « ».

Монумент был возведен неподалеку от арены команды «Американ Эйрлайнс Центр». Новицки изображен в момент совершения фирменного броска с отклонением.

На основании статуи размещена надпись «Loyalty never fades away» («Преданность никогда не обесценится»), составленная из 21 буквы в честь 21 сезона Новицки за «Маверикс».

Ранее « » вывел из обращения игровой номер немецкого баскетболиста, который набрал 31 560 очков за карьеру в НБА и в 2011 году привел техасский клуб к первому чемпионскому титулу.

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