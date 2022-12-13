Келдон Джонсон и Кристиан Вуд – в Топ-10 моментов матчей НБА 12 декабря

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НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 12 декабря.

Топ-10 возглавили Келдон Джонсон («Сан-Антонио») и Кристиан Вуд («Даллас»).

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