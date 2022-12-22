«Даллас» может обменять Кристиана Вуда

Руководители некоторых клубов считают, что « » может скоро выставить тяжелого форварда на рынок обменов, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Клубы начинают следить за ситуацией с Вудом в «Мэверикс».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 17,2 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. Контракт Вуда истекает по окончании нынешнего сезона.

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