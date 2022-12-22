«Даллас» может обменять Кристиана Вуда
Руководители некоторых клубов НБА считают, что «Даллас» может скоро выставить тяжелого форварда Кристиана Вуда на рынок обменов, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.
Клубы начинают следить за ситуацией с Вудом в «Мэверикс».
В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 17,2 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. Контракт Вуда истекает по окончании нынешнего сезона.
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