«Даллас» может обменять Кристиана Вуда

Теги возможные переходы Даллас НБА Кристиан Вуд Баскетбол

Руководители некоторых клубов НБА считают, что «Даллас» может скоро выставить тяжелого форварда Кристиана Вуда на рынок обменов, сообщает инсайдер Bleacher Report Крис Хэйнс.

Клубы начинают следить за ситуацией с Вудом в «Мэверикс».

В нынешнем сезоне 27-летний форвард набирает 17,2 очка и 8,1 подбора в среднем за матч. Контракт Вуда истекает по окончании нынешнего сезона.

Пока вы смотрели футбол, Дончич покорил мир данком и запутал всех ловкостью руки, в которой даже не было мяча

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4 комментария

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Вадим flanec
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Ответ Дмитрий Кутузов
Видимо собирает слишком много подборов, Луке не хватает для триплов)
Аааа, то то я думаю, что это Маверикс обменяли Порзингиса на Динуидди))) всё таки Спенсер не спец по подборам)))
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...Quo Vadis...
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Дмитрий Кутузов
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Видимо собирает слишком много подборов, Луке не хватает для триплов)
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...Quo Vadis...
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