Агент Сергея Базаревича: «Самара» попала в игровой кризис, но прибавит во второй половине чемпионата»

Теги Сергей Базаревич Единая лига ВТБ Самара Обрад Фимич Баскетбол

Официальный представитель главного тренера «Самары» Сергея Базаревича Обрад Фимич уверен, что команда выйдет из кризиса и прибавит во второй половине чемпионата Лиги ВТБ.

«Команда действительно попала в игровой кризис, или, как говорят в НБА для новичков, they hit the Wall. Но у этого есть объективные причины, которые сложно увидеть, если не находишься внутри коллектива. Для начала хотел бы напомнить, что «Самара» проводит первый сезон в Единой лиге ВТБ, а первый год после повышения в классе всегда непростой.

Да, после проведенной селекции у многих были высокие ожидания. Летом клуб подписал несколько игроков, сделавших себя имя в европейском баскетболе. Но стоит оговориться, напомнив, что это межсезонье было особенным для всех российских клубов. Даже топ-клубы с серьезными бюджетами зачастую не могли договориться с теми баскетболистами, которых хотели.

Поэтому выбор «Самары» пал на ветеранов, прошедших свой пик. Риверсу, Томасу, Найту, Теодору, Эннису за 30. С другой стороны, есть российские молодые ребята, которые до этого практически не получали игровое время у других тренеров в клубах Единой лиги. Была надежда, что симбиоз опыта и молодости сработает и клуб будет демонстрировать стабильные результаты на новом для себя уровне. Пока эта концепция не работает, но команда подтянется и точно прибавит во второй половине чемпионата», – сказал Фимич.

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