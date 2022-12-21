Душко Иванович: «Кампаццо нужно время, чтобы войти в ритм»

Теги Turkish Airlines EuroLeague Душко Иванович Црвена Звезда MTS НБА Факундо Кампаццо Баскетбол

Главный тренер «Црвены Звезды» Душко Иванович заявил, что новичку команды Факундо Кампаццо потребуется время, чтобы войти в ритм.

«Кампаццо — игрок с большим опытом. Он проявил себя в Евролиге, но в последнее время не играл, пока был в США, поэтому ему нужно время, чтобы войти в ритм. В любом случае, надеемся, что он поможет нам достичь наших целей.

Ему потребуется время, чтобы приспособиться. Обычно говорят, что команда сильна ровно настолько, насколько сильны ее самый сильный и самый слабый игрок. Посмотрим», — сказал Иванович.

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