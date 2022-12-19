Факундо Кампаццо пока не может играть за «Црвену Звезду» в Евролиге из-за запрета заявлять новых игроков
«Црвена Звезда» объявила о подписании двухлетнего контракта с Факундо Кампаццо, однако аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь команде в Евролиге.
Евролига временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.
Кампаццо будет выступать за «Црвену Звезду» только в Адриатической лиге. Игрока можно будет заявить в Евролигу после того, как клуб предоставит документы о погашении всех долгов.
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