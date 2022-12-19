Факундо Кампаццо пока не может играть за «Црвену Звезду» в Евролиге из-за запрета заявлять новых игроков

Теги Turkish Airlines EuroLeague Црвена Звезда MTS Адриатическая лига Факундо Кампаццо Баскетбол

«Црвена Звезда» объявила о подписании двухлетнего контракта с Факундо Кампаццо, однако аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь команде в Евролиге.

Евролига временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.

Кампаццо будет выступать за «Црвену Звезду» только в Адриатической лиге. Игрока можно будет заявить в Евролигу после того, как клуб предоставит документы о погашении всех долгов.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ

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