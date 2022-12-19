Факундо Кампаццо пока не может играть за «Црвену Звезду» в Евролиге из-за запрета заявлять новых игроков

« » объявила о подписании двухлетнего контракта с , однако аргентинский разыгрывающий пока не сможет помочь команде в Евролиге.

временно запретила сербскому клубу заявлять новых игроков и тренеров, поскольку он находится в стадии судебного разбирательства в связи с имеющейся просроченной кредиторской задолженностью и отсутствием надлежащей информации.

Кампаццо будет выступать за «Црвену Звезду» только в лиге. Игрока можно будет заявить в Евролигу после того, как клуб предоставит документы о погашении всех долгов.

Сергей Кущенко в Mozzart Sport: Страсть сербского баскетбола, футбольная модель для Евролиги и пути развития Лиги ВТБ