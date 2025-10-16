Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»

Гэйб Винсент ярко начал предсезонную игру.

Защитник «Лейкерс» реализовал 5 из 5 бросков из-за дуги за первые 4 минуты встречи с «Мэверикс».

Винсент закончил игру с 22 очками (6 из 15 с игры, 6 из 11 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 3 передачами за 25 минут. Его усилия не помогли команде победить (94:121) из-за провальной 4-й четверти (8:37).