Гэйб Винсент забросил 5 трехочковых за первые 4 минуты матча с «Далласом»
Гэйб Винсент ярко начал предсезонную игру.
Защитник «Лейкерс» реализовал 5 из 5 бросков из-за дуги за первые 4 минуты встречи с «Мэверикс».
Винсент закончил игру с 22 очками (6 из 15 с игры, 6 из 11 из-за дуги, 4 из 4 с линии) и 3 передачами за 25 минут. Его усилия не помогли команде победить (94:121) из-за провальной 4-й четверти (8:37).
Кто выиграет MVP НБА в 2026-м?5857 голосов
Йокич
Дончич
ШГА
Яннис
Эдвардс
Брансон
Вембаньяма
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
