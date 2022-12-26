Аарон Гордон исполнил сумасшедший данк через Лэндри Шэмета на последних секундах овертайма

Теги Денвер Финикс НБА видео Аарон Гордон Лэндри Шэмет Баскетбол

Форвард «Денвера» Аарон Гордон отметился впечатляющим данком в ключевой момент дополнительной 5-минутки рождественского матча с «Финиксом» (128:125 ОТ).

Гордон исполнил постер-данк с фолом через Лэндри Шэмета за 24 секунды до завершения овертайма при счете 124:123.

На счету Гордона 28 очков, 13 подборов и 2 передачи при 11 из 18 с игры.

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17 комментариев

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Sonder
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Ответ Степан Паракин
Фол в атаке. В прошлом сезоне у Эдвардса такой же данк украли
cтепа. будущий оффишал в нба. пошлый
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GrafGiovanni
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Ответ Александр Сорокин
В момент данка он уже стоял в точке. Или он там год должен находится и только тогда может свистнут?
Ну не год, на 0.1 секунды раньше и уже фол в атаке. В динамике казалось был фол в атаке, но на повторе видно, что Гордон уже вошёл в фазу броска, когда Шэм ещё был в движении
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Igor
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Ответ Ola BP
Я с открытым ртом минуту сидел. Давно такую мощь не видел. Джа сегодня мог подобный забить, но попал в двушку. Но Гордон прям с мясом внёс.
Просто Гордон ещё шкаф здоровенный, реально чуть шэмета не задавил, а Джа всё таки щупленький относительно
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Александр Сорокин
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Ответ Cristals _
защитник в движении находился когда подставлялся
В момент данка он уже стоял в точке. Или он там год должен находится и только тогда может свистнут?
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PredatorMax
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Ответ Степан Паракин
Фол в атаке. В прошлом сезоне у Эдвардса такой же данк украли
Шэмет в движение был, чистый данк.
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Алексей Иванов
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Ответ Александр Сорокин
Блин, объясните, почему это данк года, а не фол в нападении?
потому что было движение?
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Cristals _
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Ответ Александр Сорокин
Блин, объясните, почему это данк года, а не фол в нападении?
защитник в движении находился когда подставлялся
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Степан Паракин
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Фол в атаке. В прошлом сезоне у Эдвардса такой же данк украли
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Александр Сорокин
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Ответ Алексей Иванов
Это точно данк года. А вообще, второй раз чуть не обокрали Гордона при данке.
Блин, объясните, почему это данк года, а не фол в нападении?
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Igor
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Гордон просто уничтожил. Что важно, то что Данк в очень важный момент в ОТ, а не в мусорное время.
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Cheers
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Коби через Нэша, 17 лет спустя
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Ola BP
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Я с открытым ртом минуту сидел.
Давно такую мощь не видел.
Джа сегодня мог подобный забить, но попал в двушку. Но Гордон прям с мясом внёс.
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Сергей Орлов
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Да уж, сунул так сунул)
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Ибрагим Батырмурзаев
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Обожаю НБА за такие моменты! Гордон еще может🔥🔥🔥
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Temer
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🔥🔥🔥
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Алексей Иванов
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Это точно данк года. А вообще, второй раз чуть не обокрали Гордона при данке.
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Кирилл
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Судьи молодцы, что увидели движение Шэмета и не дали испортить такой шикарный данк !
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