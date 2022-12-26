Аарон Гордон исполнил сумасшедший данк через Лэндри Шэмета на последних секундах овертайма
Форвард «Денвера» Аарон Гордон отметился впечатляющим данком в ключевой момент дополнительной 5-минутки рождественского матча с «Финиксом» (128:125 ОТ).
Гордон исполнил постер-данк с фолом через Лэндри Шэмета за 24 секунды до завершения овертайма при счете 124:123.
На счету Гордона 28 очков, 13 подборов и 2 передачи при 11 из 18 с игры.
Как НБА украла Рождество. Здесь ваша шпаргалка по празднику: рекорды, лучшие матчи, культовая реклама, кроссовки и знаковые моменты
Давно такую мощь не видел.
Джа сегодня мог подобный забить, но попал в двушку. Но Гордон прям с мясом внёс.