Йокич отдал неожиданную передачу, Гордон перевел матч с «Тандер» в овертайм
Лидеры «Денвера» организовали важнейшее попадание в концовке матча против «Оклахомы» (131:126).
На последней минуте четвертой четверти Никола Йокич отдал неожиданную передачу в «краску» на Аарона Гордона, который завершил атаку данком и сравнял счет.
Благодаря этому попаданию «Наггетс» перевели игру в овертайм, по итогам которого добились победы.
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