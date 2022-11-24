Йокич отдал неожиданную передачу, Гордон перевел матч с «Тандер» в овертайм

Теги Денвер НБА видео Оклахома-Сити Аарон Гордон Никола Йокич Баскетбол

Лидеры «Денвера» организовали важнейшее попадание в концовке матча против «Оклахомы» (131:126).

На последней минуте четвертой четверти Никола Йокич отдал неожиданную передачу в «краску» на Аарона Гордона, который завершил атаку данком и сравнял счет.

Благодаря этому попаданию «Наггетс» перевели игру в овертайм, по итогам которого добились победы.

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