НБА представила подборку лучших моментов Николы Йокича в текущем сезоне

НБА представила подборку лучших моментов центрового «Наггетс» в текущем сезоне.

Действующий MVP лиги в 27 матчах набирает 24,7 очка, 11,0 подбора, 9,2 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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