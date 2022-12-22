НБА представила подборку лучших моментов Николы Йокича в текущем сезоне

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НБА представила подборку лучших моментов центрового «Наггетс» Николы Йокича в текущем сезоне.

Действующий MVP лиги в 27 матчах набирает 24,7 очка, 11,0 подбора, 9,2 передачи и 1,5 перехвата в среднем за игру.

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