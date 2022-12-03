Джейлен Браун и Яннис Адетокумбо – в Топ-10 моментов матчей НБА 2 декабря
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 2 декабря.
Топ-10 возглавили Джейлен Браун («Бостон») и Яннис Адетокумбо («Милуоки»).
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