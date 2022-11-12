Аарон Гордон снес с ног Гранта Уильямса и получил неспортивный. «Селтикс» ответили рывком 11:3
Форвард «Денвера» Аарон Гордон в четвертой четверти матча врезался в игрока «Бостона» Гранта Уильямса.
После просмотра видеоповтора судьи выписали игроку «Наггетс» неспортивный первой степени за «враждебное действие».
«Селтикс» ответили на грубость Гордона рывком 11:3 и увеличили преимущество до 127:109.
Финалисты минувшего сезона победили со счетом 131:112.
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