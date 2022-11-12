Форвард в четвертой четверти матча врезался в игрока .

После просмотра видеоповтора судьи выписали игроку «Наггетс» неспортивный первой степени за «враждебное действие».

«Селтикс» ответили на грубость Гордона рывком 11:3 и увеличили преимущество до 127:109.

Финалисты минувшего сезона победили со счетом 131:112.

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