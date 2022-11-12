Знаменитый игрок НБА Тим Хардуэй считает, что разыгрывающий в свои 23 года смотрится лучше, чем 4-кратный MVP Леброн Джеймс в том же возрасте.

«Я предпочитаю 23-летнего Луку. Как он играет, какой у него бросок. При этом нам важно помнить, что Лука играл на профессиональном уровне с 16 лет. На профессиональном уровне. Против взрослых мужиков. Леброн же начал играть против взрослых с 18. И ему пришлось разбираться, как все это работает. На это ушло примерно три года.

Но вообще, если смотреть, то да, Лука Дончич в 23 года лучше Леброна в том же возрасте», – заявил Хардуэй-старший.

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