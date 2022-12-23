«На сто процентов полная чушь». Демар Дерозан отреагировал на слухи о том, что он может попросить обмен

Форвард «Чикаго» отреагировал на сообщение о том, что он может попросить об обмене в межсезонье.

Игрок опубликовал фрагмент из фильма «Тренировочный день», в котором герой Дензела Вашингтона говорит: «Это бульварный листок, на сто процентов полная чушь, но это развлечение. Я его читаю, потому что меня это развлекает».

Ранее Bleacher Report сообщил, что, по мнению руководителей клубов , если ситуация в «Чикаго» не изменится, Дерозан в межсезонье попросит руководство клуба об обмене.

На сегодняшний день «Буллс» занимают 11-е место в Восточной конференции с результатом 13-18.

«Чикаго» требуют взорвать. А ведь Карнишовас построил ровно то, что хотел – посредственную и яркую команду для первого раунда