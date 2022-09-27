Пи Джей Такер: «Мы с Харденом пытались перейти в «Сиксерс» еще год назад»

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Новобранец «Филадельфии» Пи Джей Такер поделился ожиданиями от выступления за одну команду с Джеймсом Харденом.

«Честно говоря, мы с Джеймсом пытались перейти в «Сиксерс» еще год назад», – заявил Такер.

Харден играл вместе с Такером за «Хьюстон». В сезоне-2020/21 он был обменян в «Бруклин», а в середине прошлого чемпионата перешел в «Филадельфию».

Такера из «Рокетс» обменяли в «Милуоки», где он стал чемпионом НБА. Прошлый сезон форвард провел в «Майами».

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