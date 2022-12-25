Джа Морэнт намекнул, что релиз его именных кроссовок состоится на Рождество

Теги Мемфис НБА фото кроссовки Nike Джа Морэнт Баскетбол

Разыгрывающий «Мемфиса» Джа Морэнт намекнул, что официальный релиз первой линейки его именных кроссовок от компании Nike состоится на Рождество.

Игрок опубликовал фотографию коробки, завернутой в подарочную бумагу с собственным логотипом, с подписью «Завтра». На записке написано: «Папе от Каари».

Каари – трехлетняя дочь Морэнта.

Ожидается, что линейка кроссовок Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках: Phantom/Action Green, Cobalt Bliss/Citron Tint и Game Royal/Black. Каждая пара будет иметь персонализированный брендинг Джа.

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