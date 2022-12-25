Джа Морэнт намекнул, что релиз его именных кроссовок состоится на Рождество

Разыгрывающий « » намекнул, что официальный релиз первой линейки его именных кроссовок от компании Nike состоится на Рождество.

Игрок опубликовал фотографию коробки, завернутой в подарочную бумагу с собственным логотипом, с подписью «Завтра». На записке написано: «Папе от Каари».

Каари – трехлетняя дочь Морэнта.

Ожидается, что линейка кроссовок Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках: Phantom/Action Green, Cobalt Bliss/Citron Tint и Game Royal/Black. Каждая пара будет иметь персонализированный брендинг Джа.

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