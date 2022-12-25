«Можете публиковать обо мне все, что хотите». Джинни Басс ответила болельщику, который раскритиковал ее в соцсети

Теги Лейкерс Шакил О′Нил НБА Джинни Басс Баскетбол

Владелица «Лейкерс» Джинни Басс ответила болельщику, который высказал недовольство тем, что она отключила комментарии под постом о фонде Шакила О’Нила.

«Лол, она отключила комментарии», – написал болельщик.

«Вы по-прежнему можете публиковать обо мне все, что хотите. Я пытаюсь привлечь внимание к доброму делу, которое делает Фонд Шакила О’Нила, и если вы собираетесь писать обо мне грязь, пожалуйста, отделите ее от доброго дела, которое делает Фонд», – ответила Джинни Басс.

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

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