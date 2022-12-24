Мэджик Джонсон: «Джордан выпивал, играл 18 раундов в гольф, спал всего час, а затем выходил и набирал 30 к перерыву»

Теги Майкл Джордан Мэджик Джонсон сборная США НБА Зал славы Баскетбол

Член Зала славы Мэджик Джонсон рассказал о развлечениях легендарного игрока НБА Майкла Джордана.

«Он был сильнейшим во всем спорте, не только в баскетболе. Если бы я попытался сделать то, что делает он, у меня было бы 0-14 с игры, ноль ассистов, я бы ползал по площадке.

В сборной США он хотел, чтобы я тусил вместе с ним. Я сказал: «Майк, я не могу тусить до 4 часов». Он выпивал, играл 18 раундов в гольф, спал всего час, а затем выходил и набирал 30 к перерыву. Я так не мог. Я знал, на что способен», – заявил Мэджик.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон

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6 комментариев

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Алексей Ильин
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Черный Чак Норрис
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Харламов Никита
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Я тоже считаю Майкла ЛУЧШИМ АТЛЕТОМ.
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Jaison (Jeison)
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Однажды Майкл почесал левое яйцо и оплодотворил этим действием сотню американских женщин
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KKA
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Ответ Mr.BadGuy
Майкл Джордан мог не прийти на игру и набрать 40 очков
В точку !!!
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Mr.BadGuy
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Майкл Джордан мог не прийти на игру и набрать 40 очков
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si40w
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Майкл Джордан настолько крутой, что...
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