Мэджик Джонсон: «Джордан выпивал, играл 18 раундов в гольф, спал всего час, а затем выходил и набирал 30 к перерыву»

Член Зала славы рассказал о развлечениях легендарного игрока НБА Майкла Джордана.

«Он был сильнейшим во всем спорте, не только в баскетболе. Если бы я попытался сделать то, что делает он, у меня было бы 0-14 с игры, ноль ассистов, я бы ползал по площадке.

В сборной США он хотел, чтобы я тусил вместе с ним. Я сказал: «Майк, я не могу тусить до 4 часов». Он выпивал, играл 18 раундов в гольф, спал всего час, а затем выходил и набирал 30 к перерыву. Я так не мог. Я знал, на что способен», – заявил Мэджик.

Мы подсели на НБА благодаря кассетам NBA Superstars. Джордан парил под саундтрек к Top Gun, а Мэджик феерил под Джанет Джексон