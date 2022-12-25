Восстановление Криса Миддлтона затягивается

Форвард « » по-прежнему далек от оптимального физического состояния.

По словам главного тренера «Бакс» , восстановление 31-летнего игрока затягивается.

Миддлтон пропустил начало регулярного чемпионата из-за операции по поводу разрыва связки левого запястья, которую перенес летом.

Форвард дебютировал в нынешнем сезоне 2 декабря и провел 7 матчей, после чего снова выбыл из строя.

«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света