Восстановление Криса Миддлтона затягивается

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Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон по-прежнему далек от оптимального физического состояния.

По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, восстановление 31-летнего игрока затягивается.

Миддлтон пропустил начало регулярного чемпионата из-за операции по поводу разрыва связки левого запястья, которую перенес летом.

Форвард дебютировал в нынешнем сезоне 2 декабря и провел 7 матчей, после чего снова выбыл из строя.

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