Восстановление Криса Миддлтона затягивается
Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон по-прежнему далек от оптимального физического состояния.
По словам главного тренера «Бакс» Майка Буденхольцера, восстановление 31-летнего игрока затягивается.
Миддлтон пропустил начало регулярного чемпионата из-за операции по поводу разрыва связки левого запястья, которую перенес летом.
Форвард дебютировал в нынешнем сезоне 2 декабря и провел 7 матчей, после чего снова выбыл из строя.
«Думаю не о Вембаньяме, а о том, как защищаться против Карри». Скута Хендерсона называют более надежным выбором, чем французское чудо света
Комментарии