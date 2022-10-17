Крис Миддлтон пропустит первые несколько недель регулярного чемпионата из-за травмы

Форвард , как ожидается, пропустит первые несколько недель регулярного чемпионата, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

31-летний игрок восстанавливается после операции по поводу разрыва связки левого запястья, которую он перенес в межсезонье.

Во время медиа-дня Миддлтон сообщил, что не сможет принять участие в первом матче регулярного чемпионата, но надеется вернуться в строй на начальной стадии сезона.

Миддлтон пропустил большую часть плей-офф-2022 из-за растяжения связки колена, полученного во втором матче серии первого раунда против «Чикаго» (4-1).

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