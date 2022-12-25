Хави Паскуаль: «Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны 2022 годом»

Главный тренер «Зенита» подвел итоги календарного года для своей команды.

«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны тем, как сложился 2022 год. Помимо Единой лиги, мы выиграли и Белова, а затем еще лиги ВТБ. Так что планируем в 2023 году сделать то же самое.

В любом случае, большое спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают нас. Будьте счастливы, любимы и наслаждайтесь, а мы постараемся вас порадовать в следующем году», – сказал Паскуаль.

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