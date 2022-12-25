Хави Паскуаль: «Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны 2022 годом»

Теги Зенит болельщики Кубок Кондрашина и Белова Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Суперкубок Единой лиги ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль подвел итоги календарного года для своей команды.

«Хочу поздравить всех с наступающим Рождеством и Новым годом. Мы выиграли трофей, который хотели, поэтому должны быть довольны тем, как сложился 2022 год. Помимо Единой лиги, мы выиграли Кубок Кондрашина и Белова, а затем еще Суперкубок Единой лиги ВТБ. Так что планируем в 2023 году сделать то же самое.

В любом случае, большое спасибо нашим болельщикам, которые всегда поддерживают нас. Будьте счастливы, любимы и наслаждайтесь, а мы постараемся вас порадовать в следующем году», – сказал Паскуаль.

«Зенит» – аномально везучий. Благодаря этому разрушены все стереотипы вокруг лиги ВТБ

У Лиги ВТБ новый победитель! «Зенит» совершил чудо и обыграл ЦСКА в седьмом матче финала, несмотря на удаление Паскуаля

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий