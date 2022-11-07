Хавьер Паскуаль одержал свою сотую победу с «Зенитом»
Победа над «Нижним Новгородом» (76:66) в рамках Единой лиги ВТБ стала 100-й для Хавьера Паскуаля в качестве главного тренера петербургского «Зенита».
Испанский специалист возглавил «Зенит» 15 февраля 2020 года, сменив на этом посту другого испанца Жоана Пласу.
Сезон-2019/20 не был доигран из-за коронавируса, однако в первом полноценном сезоне Паскуаль довел «Зенит» до четвертьфинала Евролиги. В Лиге ВТБ команда остановилась на стадии полуфинала, а Паскуаль был признан лучшим тренером года.
В сезоне-2021/22 Паскуаль привел «Зенит» к первому в истории клуба титулу чемпиона Лиги ВТБ.
В нынешнем сезоне «Зенит» идет на третьем месте в таблице с результатом 6-2.
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