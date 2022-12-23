Хави Паскуаль: «После перерыва «Зенит» начал играть куда лучше»

Главный тренер «Зенита» остался недоволен игрой команды в первой половине матча лиги ВТБ против « » (78:59).

«Это была очень непростая игра, победа не далась нам легко. Надо отдать должное «Енисею», счет на табло не совсем отражает то, как складывался этот матч. Для нас было сложно начинать эту игру после того, как мы выступили в Саратове.

Да, несколько игроков восстановились, мы провели отличные подготовительные тренировки. Но ментально мы не были так уж хорошо готовы. Не знаю, в чем конкретно было дело, но мы начали эту игру не так хорошо. А вот после перерыва мы начали играть куда лучше, шаг за шагом действовали более уверенно, особенно в обороне», – заявил Паскуаль.

После первой четверти « » уступал со счетом 11:16, а к большому перерыву имел минимальное преимущество – 32:31.

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