Хави Паскуаль: «После перерыва «Зенит» начал играть куда лучше»

Теги Зенит Енисей Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хави Паскуаль остался недоволен игрой команды в первой половине матча Единой лиги ВТБ против «Енисея» (78:59).

«Это была очень непростая игра, победа не далась нам легко. Надо отдать должное «Енисею», счет на табло не совсем отражает то, как складывался этот матч. Для нас было сложно начинать эту игру после того, как мы выступили в Саратове.

Да, несколько игроков восстановились, мы провели отличные подготовительные тренировки. Но ментально мы не были так уж хорошо готовы. Не знаю, в чем конкретно было дело, но мы начали эту игру не так хорошо. А вот после перерыва мы начали играть куда лучше, шаг за шагом действовали более уверенно, особенно в обороне», – заявил Паскуаль.

После первой четверти «Зенит» уступал со счетом 11:16, а к большому перерыву имел минимальное преимущество – 32:31.

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1 комментарий

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Дмитрий9779
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Почти на все матчи команда выходит расхоложенной,в первой четверти откровенно спят.После большого перерыва стали играть немного лучше,Эртель сделал игру.
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