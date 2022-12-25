Джефф Грин пропустит минимум месяц из-за перелома руки

Форвард « » получил серьезную травму в концовке матча против « » (120:107) в пятницу.

Обследование выявило у Грина перелом левой руки и растяжение связки пальца. 36-летнему баскетболисту понадобиться как минимум месяц для восстановления.

В нынешнем сезоне Грин провел 24 матча, набирая в среднем 7,5 очка и 2,8 подбора.

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