Джефф Грин пропустит минимум месяц из-за перелома руки

Теги травмы Денвер Портленд НБА Джефф Грин Баскетбол

Форвард «Денвера» Джефф Грин получил серьезную травму в концовке матча против «Портленда» (120:107) в пятницу.

Обследование выявило у Грина перелом левой руки и растяжение связки пальца. 36-летнему баскетболисту понадобиться как минимум месяц для восстановления.

В нынешнем сезоне Грин провел 24 матча, набирая в среднем 7,5 очка и 2,8 подбора.

Хорошие новости для Бена Симмонса – в НБА все еще можно выжить без броска. Но надо защищаться

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий