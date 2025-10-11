Страхинья Йокич приговорен к году заключения условно за драку с фанатом «Лейкерс»

Старший брат суперзвезды «Денвера» понес наказание.

В апреле 2024 года в сети появилось видео, на котором Страхинья Йокич лезет в драку с мужчиной во время игры «Денвера» против «Лейкерс ».

Пострадавший, Николас Майер, позже заявил в судебном иске, что в результате инцидента он получил сотрясение мозга, синяки на лице, а также искривление носовой перегородки.

Йокич, против которого выдвинули обвинения в июле 2024 года, заявил в то время, что считает, что не сделал ничего плохого, объяснив, что защищал своего друга, которого знал много лет.

В пятницу 43-летний родственник Николы Йокича признал себя виновным в нарушении общественного порядка.

По данным окружного прокурора Денвера , Страхинья Йокич получил год условного заключения.