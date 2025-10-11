2

Страхинья Йокич приговорен к году заключения условно за драку с фанатом «Лейкерс»

Старший брат суперзвезды «Денвера» понес наказание.

В апреле 2024 года в сети появилось видео, на котором Страхинья Йокич лезет в драку с мужчиной во время игры «Денвера» против «Лейкерс».

Пострадавший, Николас Майер, позже заявил в судебном иске, что в результате инцидента он получил сотрясение мозга, синяки на лице, а также искривление носовой перегородки.

Йокич, против которого выдвинули обвинения в июле 2024 года, заявил в то время, что считает, что не сделал ничего плохого, объяснив, что защищал своего друга, которого знал много лет.

В пятницу 43-летний родственник Николы Йокича признал себя виновным в нарушении общественного порядка.

По данным окружного прокурора Денвера, Страхинья Йокич получил год условного заключения.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
logoНикола Йокич
происшествия
logoНБА
logoДенвер
logoЛейкерс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Главные новости
Кендрик Перкинс: «Бостону» приходится закрывать зал и говорить Тейтуму сидеть дома»
9 минут назад
Егор Дёмин позавтракал с Яо Мином
223 минуты назадФото
Никола Йокич о фаворитах сезона: «Мы будем тихим рыцарем. Тихой лошадкой. Темной лошадкой»
3сегодня, 09:20
Аллей-уп Харпера на Вембаньяму и победный бросок Мобо стали лучшими моментами игрового дня НБА
2сегодня, 08:59Видео
Единая лига ВТБ. УНИКС примет «Уралмаш», «Бетсити Парма» сыграет с «Самарой»
сегодня, 07:38
Ян Ханьсэнь отметился 16 очками за 17 минут в игре с «Сакраменто»
6сегодня, 07:28Видео
«Спасибо, что верил в меня». Эйжа Уилсон расплакалась на плече у Бэма Адебайо после победы в финале
4сегодня, 06:42Видео
Патрик Беверли: «Лас-Вегас» мог бы победить команду НБА»
7сегодня, 06:23
Виктор Вембаньяма набрал 22 очка за 16 минут в матче против «Юты»
2сегодня, 06:10Видео
Джимми Батлер и Стефен Карри подговорили юного фаната снять майку и бросить ее в Бадди Хилда
8сегодня, 05:54Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Партизан» сыграет со «Сплитом», «Будучность» встретится с «Цедевитой-Олимпией» и другие матчи
сегодня, 08:43
Чемпионат Греции. ПАОК примет «Ираклис», «Марусси» сыграет с «Промитеасом» и другие матчи
сегодня, 08:27
Чемпионат Франции. «Виллербан» примет «Ле-Ман», «Шоле» встретится с «Дижоном» и другие матчи
сегодня, 08:19
Чемпионат Италии. «Милан» сыграет с «Варезе», «Брешия» примет «Тренто» и другие матчи
сегодня, 08:08
Чемпионат Турции. «Тофаш» примет «Тюрк Телеком», «Мерсин» сыграет с «Бахчеширом» и другие матчи
сегодня, 07:58
ACB. «Уникаха» встретится с «Гран-Канарией», «Андорра» примет «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 07:49
Билл Расселл и Эйжа Уилсон – единственные игроки в истории НБА и женской НБА, завоевавшие три титула чемпиона и три MVP за четыре сезона
2сегодня, 07:06
Чемпионат Франции. «Лимож» встретится с «Нантером»
вчера, 12:32
Скотти Уилбекин вошел в заявку «Фенербахче» на матч с «Црвеной Звездой»
вчера, 19:59
Чемпионат Турции. «Бешикташ» разгромил «Бююкчекмедже»
вчера, 18:23