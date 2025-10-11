Страхинья Йокич приговорен к году заключения условно за драку с фанатом «Лейкерс»
Старший брат суперзвезды «Денвера» понес наказание.
В апреле 2024 года в сети появилось видео, на котором Страхинья Йокич лезет в драку с мужчиной во время игры «Денвера» против «Лейкерс».
Пострадавший, Николас Майер, позже заявил в судебном иске, что в результате инцидента он получил сотрясение мозга, синяки на лице, а также искривление носовой перегородки.
Йокич, против которого выдвинули обвинения в июле 2024 года, заявил в то время, что считает, что не сделал ничего плохого, объяснив, что защищал своего друга, которого знал много лет.
В пятницу 43-летний родственник Николы Йокича признал себя виновным в нарушении общественного порядка.
По данным окружного прокурора Денвера, Страхинья Йокич получил год условного заключения.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Denver Post
