Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в интервью Sports Illustrated назвал символическую пятерку всех времен со своим участием.

Карри включил в свою идеальную пятерку , , и ’Нила.

Sports Illustrated признал лучшим спортсменом 2022 года.

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