Стефен Карри включил Дирка Новицки в символическую пятерку всех времен

Теги рейтинги Майкл Джордан Мэджик Джонсон Дирк Новицки Голден Стэйт Шакил О′Нил НБА Стефен Карри Баскетбол

Разыгрывающий «Уорриорз» Стефен Карри в интервью Sports Illustrated назвал символическую пятерку всех времен со своим участием.

Карри включил в свою идеальную пятерку Мэджика Джонсона, Майкла Джордана, Дирка Новицки и Шакила О’Нила.

Sports Illustrated признал Стефена Карри лучшим спортсменом 2022 года.

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