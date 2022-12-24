Джо Томассон покидает «Зенит» («Свободный агент»)
Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) покидает «Зенит» по соглашению сторон.
Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», американец не потянул уровень петербургской команды и попытается найти себе новое место работы в Европе.
«Зенит» занят поиском нового легионера, способного усилить игру. Отмечается, что вернуть Тайсона Картера из «Уникахи» не получится. Аренда в испанском клубе не предусматривает выход из соглашения в середине сезона.
Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирает 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.
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