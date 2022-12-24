Джо Томассон покидает «Зенит» («Свободный агент»)

Теги переходы Зенит Единая лига ВТБ Джо Томассон Тайсон Картер Баскетбол

Атакующий защитник Джо Томассон (29 лет, 193 см) покидает «Зенит» по соглашению сторон.

Как пишет телеграм-канал «Свободный агент», американец не потянул уровень петербургской команды и попытается найти себе новое место работы в Европе.

«Зенит» занят поиском нового легионера, способного усилить игру. Отмечается, что вернуть Тайсона Картера из «Уникахи» не получится. Аренда в испанском клубе не предусматривает выход из соглашения в середине сезона.

Томассон в 14 матчах Лиги ВТБ набирает 5,1 очка, 1,6 подбора и 2,0 передачи в среднем за игру.

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1 комментарий

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Ужратый Гусениц
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Новость от сентября звучит смешнее

Джо Томассон – о неучастии «Зенита» в Евролиге: «Это означает, что я получу больше денег за меньшую работу»
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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