Джордан Лойд возобновил тренировки и должен вернуться в строй через 1-2 недели

Защитник « » возобновил тренировки после перенесенной недавно операции по поводу перелома носа.

Лойд должен вернуться в состав «Монако» через 1-2 недели.

Экс-игрок «Зенита» получил травму на последних секундах матча против «Реала».

Лойда унесли с площадки на носилках с кислородной маской на лице после того, как за 6,8 секунды до конца матча он наткнулся на локоть Гершона Ябуселе во время борьбы за подбор. Баскетболист некоторое время провел на паркете, из носа у него шла кровь.

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