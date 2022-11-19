Звездный форвард «Бакс» объяснился после инцидента на арене «Сиксерс», когда он поругался с сотрудниками филадельфийской арены и уронил стремянку, которая стояла перед кольцом и мешала ему отрабатывать штрафной бросок.

«Я никогда не пытался проявить к кому-либо неуважение, в любой форме. Сегодня же просто произошло неудачное событие», – заявил Яннис.

Во встрече с «76-ми» Яннис реализовал лишь 4 из 15 с линии. После игры он захотел исполнить традиционные 10 точных штрафных подряд, грек делает так всегда, когда выходит на площадку.

После восьмого броска игрок «Филадельфии» забрал себе мяч, который использовал Яннис. Форвард сам собирался поработать после игры и был недоволен тем, что ему помешал баскетболист гостевой команды.

«Я уважаю всех игроков. Знаю, что некоторые сейчас не играют, им хочется дополнительно поработать над собой. Сказал Харреллу, что мы легко можем побросать вместе. Но ответ был таким, что я должен уйти, это их площадка. Я такой, мне нужно еще три штрафных, семь уже есть, хочу попытаться забросить десять подряд. Но после восьмого броска он подошел и забрал мяч. Меня это удивило. Мне кажется, это крайне непрофессионально. Я бы никогда не забирал мяч у профессионального спортсмена, в момент, когда он пытается делать свою работу», – сказал Адетокумбо.

По словам 2-кратного MVP, затем он отправился в раздевалку и вернулся с новым мячом, но на площадке уже были сотрудники, а перед кольцом стояла стремянка.

«Я вернулся, а там уже была стремянка. Я сказал: «Не могли бы вы убрать стремянку, пожалуйста?» Ответ был отрицательным. Я еще раз вежливо попросил. Снова «нет». Я такой: «Парни, мне надо исполнить два штрафных, уберите стремянку, пожалуйста». Снова «нет», – произнес Яннис.

Затем форвард решил сам убрать мешавшую ему стремянку, но она рухнула на паркет.

«Люди увидят в случившемся то, что захотят увидеть. Хотел ли я обрушить стремянку? Нет. Хотел просто подвинуть, но она упала. Но в этом увидят другое.

Я знаю, что там случилось. Уверен, камеры расставлены по всей арене. Можно посмотреть, как проходил весь инцидент, как вели себя другие люди, что они себе позволяли. Хотя мне не хочется вникать во все это.

Не знаю, должен ли я извиняться, потому что не считаю, что поступил неправильно, не считая упавшей стремянки. Считаю, что имею право работать над своими навыками после ужасного матча с точки зрения штрафных. Любой бы на моем месте так поступил, а если нет, то им плевать на то, как они играют», – сказал лидер «Бакс».

НБА выкатывает новые формы: мы нашли дань Расселлу и отсылку к порно, любовь к ковру и закос под рэп