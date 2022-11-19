Форвард «Сиксерс» Монтрез Харрелл написал в социальных сетях об инциденте после матча с «Бакс» с участием лидера соперника .

Во встрече с «76-ми» Яннис реализовал лишь 4 из 15 с линии. После игры он захотел исполнить традиционные 10 точных штрафных подряд, грек делает так всегда, когда выходит на площадку.

После восьмого броска игрок «Филадельфии» забрал себе мяч, который использовал Яннис. Форвард сам собирался поработать после игры и был недоволен тем, что ему помешал баскетболист гостевой команды.

«Вам нужно знать всю историю. Я спросил человека, не мог бы он освободить мне место на площадке, чтобы я мог поработать, ведь работникам нужно было что-то делать, он проигнорировал меня и получил то, что заслужил! Уважение есть уважение! Спокойной ночи!» – написал Харрелл.

По словам 2-кратного MVP, он отправился в раздевалку и вернулся с новым мячом, но на площадке уже были сотрудники, а перед кольцом стояла стремянка. Потом произошел спор и он уронил стремянку.

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