Даниил Касаткин: «Персональную дуэль выиграл Швед, потому что они победили»

Атакующий защитник МБА Даниил Касаткин после результативного выступления в матче лиги ВТБ против ЦСКА (75:92) не согласился с тем, что он выиграл снайперскую дуэль с .

Касаткин набрал 28 очков (10-17 с игры, 7-11 из-за дуги), 4 подбора, 4 передачи и 3 перехвата за 30 минут на площадке. Швед завершил встречу с показателями 16 очков (6-13 с игры, 1-5 из-за дуги), 8 передач, 5 подборов и 1 перехват.

«Персональную дуэль выиграл Леша, потому что они победили. Против таких команд у меня всегда серьезный настрой, хочется себя показать. Очень хотелось, чтобы мы чуть больше сопротивления оказали во второй половине», – сказал Касаткин телеграм-каналу «Взял Мяч».

В Мадриде – третий русский! Даниилу Столбецкому 15 лет, он занимался в ЦСКА и может вырасти до 215 см